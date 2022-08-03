Необъяснимое затмение опускается на город Детройт, к восходу солнца только несколько человек остаются уцелевшими среди куч одежды, брошенных автомобилей и удлиненных теней. Поскольку время начинает заканчиваться и для них, а темнота приближается, им придется столкнуться с запредельным ужасом.

