Исчезновение на 7-й улице
Wink
Фильмы
Исчезновение на 7-й улице
6.92011, Vanishing on 7th Street
Ужасы, Триллер87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Исчезновение на 7-й улице (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Необъяснимое затмение опускается на город Детройт, к восходу солнца только несколько человек остаются уцелевшими среди куч одежды, брошенных автомобилей и удлиненных теней. Поскольку время начинает заканчиваться и для них, а темнота приближается, им придется столкнуться с запредельным ужасом.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезновение на 7-й улице»