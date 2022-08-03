6.92011, Vanishing on 7th Street
Ужасы, Триллер87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Исчезновение на 7-й улице (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Необъяснимое затмение опускается на город Детройт, к восходу солнца только несколько человек остаются уцелевшими среди куч одежды, брошенных автомобилей и удлиненных теней. Поскольку время начинает заканчиваться и для них, а темнота приближается, им придется столкнуться с запредельным ужасом.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Джейкоб
Латимор
- ТГАктриса
Тейлор
Грутиус
- ДТАктриса
Джордан
Тровиллион
- АКАктёр
Артур
Картрайт
- Актёр
Нил
Хафф
- ХМАктёр
Хью
Магвайр
- ЭНАктриса
Эрин
Николь
- ТКПродюсер
Тоув
Кристенсен
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- ДГПродюсер
Джой
Гудвин
- Актёр дубляжа
Андрей
Фединчик
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- УБОператор
Ута
Бризвитц
- ЛВКомпозитор
Лукас
Видаль