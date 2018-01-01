Wink
Ирония судьбы в Голливуде
Актёры и съёмочная группа фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

Режиссёры

Марюс Вайсберг

Режиссёр

Актёры

Эмма Робертс

Emma Roberts
АктрисаMargot Hayes
Томас Манн

Thomas Mann
АктёрGriffin Reed
Мэделин Петш

Madelaine Petsch
АктрисаClementine
Льюис Тан

Lewis Tan
АктёрKip Prescott
Бритт Робертсон

Britt Robertson
АктрисаCarrie
Фикиле Мтвало

Fikile Mthwalo
АктёрDana
Джаред Тройло

Jared Troilo
АктёрBrian
Шерил Хайнс

Cheryl Hines
АктрисаJudy
Дэннис Старосельский

Dennis Staroselsky
АктёрSam
Меган Холавэй

Meeghan Holaway
АктрисаFlour

Сценаристы

Тиффани Полсен

Tiffany Paulsen
Сценарист
Эмиль Брагинский

Сценарист
Эльдар Рязанов

Сценарист

Продюсеры

Марина Беспалова

Marina Bespalov
Продюсер
Сергей Беспалов

Sergei Bespalov
Продюсер
Марюс Вайсберг

Продюсер
Винсент Ньюман

Vincent Garcia Newman
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Станислав Тикунов

Актёр дубляжа
Александра Курагина

Актриса дубляжа
Олег Новиков

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Дэвид Додсон

Монтажёр