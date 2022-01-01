Ирония судьбы в Голливуде (фильм, 2022) смотреть онлайн

Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде

8.22022, About Fate
Мелодрама, Комедия95 мин16+

О фильме

Вольная адаптация той самой «Иронии судьбы» с Эммой Робертс и Томасом Манном от режиссера «Бабушки легкого поведения». Адвокат Гриффин и риэлторша Марго не знают друг друга. Гриффин собирается предложить руку и сердце своей девушке Клементине, но ту больше интересует имидж в соцсетях. Марго готовится к свадьбе сестры, но прямо накануне ее бросает молодой человек. Нетрезвый Гриффин после похода с друзьями в баню путает свой типовой таунхаус с домом Марго, где та его и обнаруживает – прямо в своей постели. После выяснения отношений Марго пользуется случаем и предлагает Гриффину притвориться ее парнем на свадьбе сестры. О том, чем закончится эта авантюра, расскажет фильм «Ирония судьбы в Голливуде», который можно посмотреть онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

