Ирония судьбы в Голливуде (фильм, 2022) смотреть онлайн

Вольная адаптация той самой «Иронии судьбы» с Эммой Робертс и Томасом Манном от режиссера «Бабушки легкого поведения». Адвокат Гриффин и риэлторша Марго не знают друг друга. Гриффин собирается предложить руку и сердце своей девушке Клементине, но ту больше интересует имидж в соцсетях. Марго готовится к свадьбе сестры, но прямо накануне ее бросает молодой человек. Нетрезвый Гриффин после похода с друзьями в баню путает свой типовой таунхаус с домом Марго, где та его и обнаруживает – прямо в своей постели. После выяснения отношений Марго пользуется случаем и предлагает Гриффину притвориться ее парнем на свадьбе сестры. О том, чем закончится эта авантюра, расскажет фильм «Ирония судьбы в Голливуде», который можно посмотреть онлайн на Wink.



