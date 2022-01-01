Ирония судьбы в Голливуде (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Вольная адаптация той самой «Иронии судьбы» с Эммой Робертс и Томасом Манном от режиссера «Бабушки легкого поведения». Адвокат Гриффин и риэлторша Марго не знают друг друга. Гриффин собирается предложить руку и сердце своей девушке Клементине, но ту больше интересует имидж в соцсетях. Марго готовится к свадьбе сестры, но прямо накануне ее бросает молодой человек. Нетрезвый Гриффин после похода с друзьями в баню путает свой типовой таунхаус с домом Марго, где та его и обнаруживает – прямо в своей постели. После выяснения отношений Марго пользуется случаем и предлагает Гриффину притвориться ее парнем на свадьбе сестры. О том, чем закончится эта авантюра, расскажет фильм «Ирония судьбы в Голливуде», который можно посмотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Марюс
Вайсберг
- Актриса
Эмма
Робертс
- ТМАктёр
Томас
Манн
- МПАктриса
Мэделин
Петш
- ЛТАктёр
Льюис
Тан
- БРАктриса
Бритт
Робертсон
- ФМАктёр
Фикиле
Мтвало
- ДТАктёр
Джаред
Тройло
- ШХАктриса
Шерил
Хайнс
- ДСАктёр
Дэннис
Старосельский
- МХАктриса
Меган
Холавэй
- ТПСценарист
Тиффани
Полсен
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- МБПродюсер
Марина
Беспалова
- СБПродюсер
Сергей
Беспалов
- Продюсер
Марюс
Вайсберг
- ВНПродюсер
Винсент
Ньюман
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ДДМонтажёр
Дэвид
Додсон