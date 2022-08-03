Интернэшнл (фильм, 2008) смотреть онлайн

Перед агентами Интерпола Льюис Сэлинджером и Элеонор Витман поставлена задача — предать правосудию один из наиболее могущественных банков мира. Собирая доказательства нелегальных операций, агенты проводят расследование от Берлина до Милана, от Нью-Йорка до Стамбула. Все сильнее углубляясь в расследование, агенты навлекли на себя большую опасность. Ведь банк не остановится ни перед чем, чтобы продолжить финансирование войны и террора. Ведь банк — лишь вершина айсберга в глобальной коррупционной системе…

