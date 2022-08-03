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Интернэшнл

Интернэшнл (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, The International
Боевик, Драма113 мин18+

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О фильме

Перед агентами Интерпола Льюис Сэлинджером и Элеонор Витман поставлена задача — предать правосудию один из наиболее могущественных банков мира. Собирая доказательства нелегальных операций, агенты проводят расследование от Берлина до Милана, от Нью-Йорка до Стамбула. Все сильнее углубляясь в расследование, агенты навлекли на себя большую опасность. Ведь банк не остановится ни перед чем, чтобы продолжить финансирование войны и террора. Ведь банк — лишь вершина айсберга в глобальной коррупционной системе…

Страна
США, Франция, Великобритания, Германия, Турция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Интернэшнл»