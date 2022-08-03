Интернэшнл (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, The International
Боевик, Драма113 мин18+
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О фильме
Перед агентами Интерпола Льюис Сэлинджером и Элеонор Витман поставлена задача — предать правосудию один из наиболее могущественных банков мира. Собирая доказательства нелегальных операций, агенты проводят расследование от Берлина до Милана, от Нью-Йорка до Стамбула. Все сильнее углубляясь в расследование, агенты навлекли на себя большую опасность. Ведь банк не остановится ни перед чем, чтобы продолжить финансирование войны и террора. Ведь банк — лишь вершина айсберга в глобальной коррупционной системе…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Том
Тыквер
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Армин
Мюллер-Шталь
- Актёр
Ульрих
Томсен
- Актёр
Брайан
Ф. О’Бирн
- МВАктёр
Майкл
Волетти
- ПБАктёр
Патрик
Балади
- ДВАктёр
Джей
Вильерс
- ФСАктёр
Фабрис
Скотт
- ХБАктёр
Халук
Бильгинер
- ЭУСценарист
Эрик
Уоррен Сингер
- Продюсер
Ллойд
Филлипс
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- РСПродюсер
Ричард
Сакл
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Паршин
- СХХудожница
Сара
Хортон
- ДСХудожница
Дженнифер
Сантуччи
- НДХудожница
Найла
Диксон
- МБМонтажёр
Матильда
Бонфуа
- ФГОператор
Франк
Грибе
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль
- Композитор
Том
Тыквер