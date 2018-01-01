Wink
Детям
Инспектор Гаджет
Актёры и съёмочная группа фильма «Инспектор Гаджет»

Актёры и съёмочная группа фильма «Инспектор Гаджет»

Режиссёры

Дэвид Келлогг

David Kellogg
Режиссёр

Актёры

Мэттью Бродерик

Matthew Broderick
АктёрInspector Gadget / Robo Gadget / John Brown
Руперт Эверетт

Rupert Everett
АктёрSanford Scolex
Джоэли Фишер

Joely Fisher
АктрисаBrenda / Robobrenda
Мишель Трахтенберг

Michelle Trachtenberg
АктрисаPenny
Энди Дик

Andy Dick
АктёрKramer
Шери Отери

Cheri Oteri
АктрисаMayor Wilson
Майкл Дж. Хэгерти

Michael G. Hagerty
АктёрSikes (в титрах: Michael G. Hagerty)
Дэбни Коулмен

Dabney Coleman
АктёрChief Quimby
Д.Л. Хьюли

D.L. Hughley
АктёрGadgetmobile
Рене Обержонуа

Rene Auberjonois
АктёрArtemus Bradford (в титрах: René Auberjonois)

Сценаристы

Зак Пенн

Zak Penn
Сценарист
Энди Хэйард

Andy Heyward
Сценарист
Жан Шалопен

Jean Chalopin
Сценарист

Продюсеры

Роджер Бирнбаум

Roger Birnbaum
Продюсер
Энди Хэйард

Andy Heyward
Продюсер
Джордан Кернер

Jordan Kerner
Продюсер
Лу Аркофф

Lou Arkoff
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Дятлов

Актёр дубляжа
Александр Лушин

Актёр дубляжа
Светлана Смирнова

Актриса дубляжа
Ксения Хапсалис

Актриса дубляжа
Сергей Мардарь

Актёр дубляжа

Художники

Брутон Джонс

Bruton Jones
Художник
Мэри Е. Вогт

Mary E. Vogt
Художница
Кейт Дж. Салливан

Kate Sullivan
Художница

Монтажёры

Алан Коуди

Alan Cody
Монтажёр
Том Ноубл

Thom Noble
Монтажёр
Джералд Б. Гринберг

Gerald B. Greenberg
Монтажёр

Операторы

Адам Гринберг

Adam Greenberg
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

John Debney
Композитор