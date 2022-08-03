Инспектор Гаджет
Инспектор Гаджет

Инспектор Гаджет (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Inspector Gadget
Фантастика, Кино для детей75 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Неприметный охранник Джон Браун всю жизнь мечтал стать величайшим полицейским в истории. Сама судьба подарила ему этот шанс: после страшного взрыва Джон попадает в секретную научную лабораторию, где ученые превращают его в полицейского ХХI века, он становится инспектором Гаджетом.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Кино для детей
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Инспектор Гаджет»