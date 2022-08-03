Инспектор Гаджет (фильм, 1999) смотреть онлайн

Неприметный охранник Джон Браун всю жизнь мечтал стать величайшим полицейским в истории. Сама судьба подарила ему этот шанс: после страшного взрыва Джон попадает в секретную научную лабораторию, где ученые превращают его в полицейского ХХI века, он становится инспектором Гаджетом.

