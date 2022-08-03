Инспектор Гаджет (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Inspector Gadget
Фантастика, Кино для детей75 мин12+
О фильме
Неприметный охранник Джон Браун всю жизнь мечтал стать величайшим полицейским в истории. Сама судьба подарила ему этот шанс: после страшного взрыва Джон попадает в секретную научную лабораторию, где ученые превращают его в полицейского ХХI века, он становится инспектором Гаджетом.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Кино для детей
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Дэвид
Келлогг
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- Актёр
Руперт
Эверетт
- ДФАктриса
Джоэли
Фишер
- МТАктриса
Мишель
Трахтенберг
- Актёр
Энди
Дик
- ШОАктриса
Шери
Отери
- МДАктёр
Майкл
Дж. Хэгерти
- ДКАктёр
Дэбни
Коулмен
- ДХАктёр
Д.Л.
Хьюли
- РОАктёр
Рене
Обержонуа
- ЗПСценарист
Зак
Пенн
- ЭХСценарист
Энди
Хэйард
- ЖШСценарист
Жан
Шалопен
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ЭХПродюсер
Энди
Хэйард
- ДКПродюсер
Джордан
Кернер
- ЛАПродюсер
Лу
Аркофф
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лушин
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Смирнова
- КХАктриса дубляжа
Ксения
Хапсалис
- Актёр дубляжа
Сергей
Мардарь
- БДХудожник
Брутон
Джонс
- МЕХудожница
Мэри
Е. Вогт
- КДХудожница
Кейт
Дж. Салливан
- АКМонтажёр
Алан
Коуди
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ДБМонтажёр
Джералд
Б. Гринберг
- АГОператор
Адам
Гринберг
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни