Инопланетянин (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 1982) смотреть онлайн

6.41982, E.T. the Extra-Terrestrial
Фантастика, Кино для детей109 мин18+

О фильме

Самый добрый фантастический фильм всех времен и народов, снятый Стивеном Спилбергом в далеком 1982 году, теперь доступен в неподражаемой озвучке от студии «Кураж-Бамбей». Картина расскажет о дружбе пришельца, забытого сородичами на Земле, и мальчика, переживающего развод родителей.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Кино для детей
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

