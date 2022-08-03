Инопланетянин (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 1982) смотреть онлайн
6.41982, E.T. the Extra-Terrestrial
Фантастика, Кино для детей109 мин18+
О фильме
Самый добрый фантастический фильм всех времен и народов, снятый Стивеном Спилбергом в далеком 1982 году, теперь доступен в неподражаемой озвучке от студии «Кураж-Бамбей». Картина расскажет о дружбе пришельца, забытого сородичами на Земле, и мальчика, переживающего развод родителей.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Кино для детей
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Генри
Томас
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актриса
Ди
Уоллес-Стоун
- Актёр
Питер
Койот
- Актёр
Роберт
МакНотон
- КЧАктёр
К.
Ч. Мартел
- ШФАктёр
Шон
Фрай
- СТАктёр
Си
Томас Хауэлл
- ЭЭАктриса
Эрика
Элениак
- ДМАктёр
Дэвид
М. О’Делл
- ММСценарист
Мелисса
Мэтисон
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- ММПродюсер
Мелисса
Мэтисон
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- ПСАктёр дубляжа
Паша
Степин
- НДАктриса дубляжа
Надежда
Добровольская
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- КЛМонтажёр
Кэрол
Литтлтон
- АДОператор
Аллен
Давио
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс