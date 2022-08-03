Инопланетянин (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 1982) смотреть онлайн

Самый добрый фантастический фильм всех времен и народов, снятый Стивеном Спилбергом в далеком 1982 году, теперь доступен в неподражаемой озвучке от студии «Кураж-Бамбей». Картина расскажет о дружбе пришельца, забытого сородичами на Земле, и мальчика, переживающего развод родителей.

