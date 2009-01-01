Информатор! (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

И о чем только думал Марк Уитакер? Будучи перспективным сотрудником агропромышленной корпорации «Арчер Дэниелс Мидланд» (АДМ), Уитакер неожиданно превращается в стукача. Несмотря на то, что Уитакер докладывает ФБР о том, что мультинациональная компания, в которой он трудится, искусственно поддерживает слишком высокие цены на продукцию, сам себя он считает чуть ли не героем, заботящимся об интересах простых граждан и достойным повышения. Но для того, чтобы воплотить его мечты в жизнь, ФБР нужны доказательства, вот почему Уитакер с радостью соглашается надеть на себя специальную подслушивающую аппаратуру, а в кейс спрятать магнитофон, воображая себя своеобразным спецагентом, выполняющим сверхсекретное задание.



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