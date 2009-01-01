Информатор! (фильм, 2009) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
И о чем только думал Марк Уитакер? Будучи перспективным сотрудником агропромышленной корпорации «Арчер Дэниелс Мидланд» (АДМ), Уитакер неожиданно превращается в стукача. Несмотря на то, что Уитакер докладывает ФБР о том, что мультинациональная компания, в которой он трудится, искусственно поддерживает слишком высокие цены на продукцию, сам себя он считает чуть ли не героем, заботящимся об интересах простых граждан и достойным повышения. Но для того, чтобы воплотить его мечты в жизнь, ФБР нужны доказательства, вот почему Уитакер с радостью соглашается надеть на себя специальную подслушивающую аппаратуру, а в кейс спрятать магнитофон, воображая себя своеобразным спецагентом, выполняющим сверхсекретное задание.
Информатор! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Скотт
Бакула
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- Актриса
Мелани
Лински
- ЭКАктриса
Энн
Кьюсак
- Актриса
Энн
Дауд
- ТФАктёр
Томас
Ф. Уилсон
- Актёр
Клэнси
Браун
- ПОАктёр
Пэттон
Освальт
- СЭАктёр
Скотт
Эдсит
- СЗСценарист
Скотт
З. Бёрнс
- КЭСценарист
Курт
Эйченвальд
- КЭПродюсер
Курт
Эйченвальд
- ДФПродюсер
Дженнифер
Фокс
- Продюсер
Грегори
Джейкобс
- БХХудожник
Билли
Хантер
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- КМХудожник
Кертис
Манено
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- Оператор
Стивен
Содерберг
- МХКомпозитор
Марвин
Хэмлиш