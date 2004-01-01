Игры джентльменов (фильм, 2004) смотреть онлайн
7.32004, The Ladykillers
Триллеры, Комедии99 мин18+
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Сюжет
Голдтуэйт Хиггинсон Дорр, странный профессор из южных штатов, разрабатывает план ограбления казино, базирующегося на речном корабле. Он собирает команду воров, снимает для них комнату в доме, владелицей которого является одна старая дама, миссис Мансон.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Актёр
Том
Хэнкс
- ИПАктриса
Ирма
П. Холл
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Ма
Ци
- РХАктёр
Райан
Херст
- ДДАктриса
Дайан
Делано
- ДУАктёр
Джордж
Уоллес
- ДМАктёр
Джон
МакКоннелл
- ДУАктёр
Джейсон
Уивер
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Сценарист
Итан
Коэн
- УРСценарист
Уильям
Роуз
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- ТДПродюсер
Том
Джейкобсон
- Продюсер
Барри
Джозефсон
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- СВАктёр дубляжа
Сергей
Воробьев
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл