Игры джентльменов
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Игры джентльменов

Игры джентльменов (фильм, 2004) смотреть онлайн

7.32004, The Ladykillers
Триллеры, Комедии99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Голдтуэйт Хиггинсон Дорр, странный профессор из южных штатов, разрабатывает план ограбления казино, базирующегося на речном корабле. Он собирает команду воров, снимает для них комнату в доме, владелицей которого является одна старая дама, миссис Мансон.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игры джентльменов»

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