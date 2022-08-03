Игрок (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, The Player
Триллер, Мелодрама119 мин18+
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О фильме
Крупный чиновник на голливудской киностудии Гриффин Милл наделен правом решать, какой из предлагаемых сценариев запустить в производство. У него сотни врагов, потому что большинству проектов он вынужден говорить «нет».
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Олтмен
- Актёр
Тим
Роббинс
- ГСАктриса
Грета
Скакки
- ФУАктёр
Фред
Уорд
- Актриса
Вупи
Голдберг
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- БДАктёр
Брайон
Джеймс
- ССАктриса
Синтия
Стивенсон
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- ДСАктёр
Дин
Стокуэлл
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- МТСценарист
Майкл
Толкин
- ДБПродюсер
Дэвид
Браун
- МТПродюсер
Майкл
Толкин
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- КБПродюсер
Кэри
Брокау
- ДФХудожник
Джерри
Флеминг
- СЭХудожница
Сьюзэн
Эмшвиллер
- МХМонтажёр
Мэйзи
Хой
- ДПМонтажёр
Джеральдин
Перони
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман