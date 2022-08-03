Игрок
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Игрок

Игрок (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, The Player
Триллер, Мелодрама119 мин18+

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О фильме

Крупный чиновник на голливудской киностудии Гриффин Милл наделен правом решать, какой из предлагаемых сценариев запустить в производство. У него сотни врагов, потому что большинству проектов он вынужден говорить «нет».

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игрок»