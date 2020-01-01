Играй со мной (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Актерское мастерство против суровых законов кинобизнеса. Бесславный для Славы не только фамилия, но и стиль жизни. Он уже пару лет как закончил театральный, но с тех пор его дни проходят в бесконечных скитаниях по самым разным кастингам. Благо, у него есть любимый мопед, иначе горе-актер не вывез бы такого плотного графика. Карьера Славы медленно, но верно катится под откос. Мало того, что ему не дают очередную роль в театре, так еще и в рекламу средства от грибка не берут. Оплачивать квартиру нечем. Из-за этого парень вынужден расстаться с самым дорогим – своим мопедом. Слава всерьез раздумывает сдаться и уехать из недружелюбной столицы, но неожиданно судьба протягивает ему спасительную женскую руку. Что примечательно, женскую. Познакомьтесь с романтической стороной российской киноиндустрии, начав смотреть фильм «Играй со мной» на Wink.



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