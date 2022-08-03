Игра на выживание (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.02014, Beyond the Reach
Триллер, Приключения87 мин18+
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О фильме
Действие разворачивается в пугающей своей пустотой саванне, в самом сердце безжалостной земли. За хорошие деньги юный следопыт Бен вызывается помочь богатому туристу и сопровождать его во время похода...Так начинается опасная игра на выживание, и одному Богу известно, чем все закончится.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЖЛРежиссёр
Жан-Батист
Леонетти
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Джереми
Ирвин
- ХМАктриса
Ханна
Мэнгэн Лоуренс
- Актёр
Ронни
Кокс
- Актриса
Патриша
Бетун
- ДДАктриса
Джейдлин
Доун Уилкинс
- ЭГАктёр
Эдди
Гленн Паттерсон
- ДГАктёр
Дэвид
Гарвер
- МПАктёр
Мартин
Палмер
- СССценарист
Стивен
Саско
- РУСценарист
Робб
Уайт
- Продюсер
Майкл
Дуглас
- Продюсер
Роберт
Митас
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- ЛПХудожница
Лали
Пур
- РКОператор
Рассел
Карпентер