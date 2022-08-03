Игра на выживание
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Игра на выживание

Игра на выживание (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.02014, Beyond the Reach
Триллер, Приключения87 мин18+

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О фильме

Действие разворачивается в пугающей своей пустотой саванне, в самом сердце безжалостной земли. За хорошие деньги юный следопыт Бен вызывается помочь богатому туристу и сопровождать его во время похода...Так начинается опасная игра на выживание, и одному Богу известно, чем все закончится.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра на выживание»