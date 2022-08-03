Действие разворачивается в пугающей своей пустотой саванне, в самом сердце безжалостной земли. За хорошие деньги юный следопыт Бен вызывается помочь богатому туристу и сопровождать его во время похода...Так начинается опасная игра на выживание, и одному Богу известно, чем все закончится.

