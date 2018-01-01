Wink
Игра на выживание
Актёры и съёмочная группа фильма «Игра на выживание»

Режиссёры

Жан-Батист Леонетти

Jean-Baptiste Léonetti
Режиссёр

Актёры

Майкл Дуглас

Michael Douglas
АктёрMadec
Джереми Ирвин

Jeremy Irvine
АктёрBen
Ханна Мэнгэн Лоуренс

Hanna Mangan Lawrence
АктрисаLaina
Ронни Кокс

Ronny Cox
АктёрSheriff Robb
Патриша Бетун

Patricia Bethune
АктрисаSecretary
Джейдлин Доун Уилкинс

Jadelyn Dawn Wilkins
АктрисаDead Girl w / Lipstick
Эдди Гленн Паттерсон

Eddy Glenn Patterson
АктёрHelicopter Pilot
Дэвид Гарвер

David Garver
Актёр
Мартин Палмер

Martin Palmer
Актёр

Сценаристы

Стивен Саско

Stephen Susco
Сценарист
Робб Уайт

Robb White
Сценарист

Продюсеры

Майкл Дуглас

Michael Douglas
Продюсер
Роберт Митас

Robert Mitas
Продюсер

Актёры дубляжа

Вячеслав Гиндин

Актёр дубляжа

Художники

Лали Пур

Lahly Poore
Художница

Операторы

Рассел Карпентер

Russell Carpenter
Оператор