Иголка в стогу времени (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.52021, Needle in a Timestack
Фантастика, Фэнтези107 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Мелодрама по мотивам фантастического рассказа Роберта Силверберга. Ник и Джанин – счастливая семейная пара. Они живут душа в душу. Семейную идиллию способен разрушить лишь один человек – бывший муж Джанин Томми. В недалеком будущем, где происходит действие фильма, путешествия во времени стали реальностью. Это удовольствие не из дешевых, однако Томми достаточно богат. Он уже трижды побывал в прошлом, но пока не выяснил, что именно ему следует изменить, чтобы вернуть бывшую жену. Ник опасается, что Томми удастся разрушить его брак. Но Джанин уверена: их любовь в их собственных руках. Кто окажется прав?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Джон
Ридли
- ЛОАктёр
Лесли
Одом мл.
- Актриса
Фрида
Пинто
- СЭАктриса
Синтия
Эриво
- Актёр
Орландо
Блум
- ДВАктриса
Джейдин
Вонг
- УМАктриса
Улка
Моханти
- ЭВАктриса
Элизабет
Вайнштейн
- Актёр
Хиро
Канагава
- РСАктёр
Раахул
Сингх
- Сценарист
Джон
Ридли
- РССценарист
Роберт
Сильверберг
- ААПродюсер
Адрусия
Апана
- ЗДПродюсер
Зэнн
Дивайн
- БХХудожница
Беверли
Хюн
- РНОператор
Рэмси
Никелл
- МАКомпозитор
Марк
Айшем