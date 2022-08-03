Иголка в стогу времени
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Иголка в стогу времени

Иголка в стогу времени (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.52021, Needle in a Timestack
Фантастика, Фэнтези107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Мелодрама по мотивам фантастического рассказа Роберта Силверберга. Ник и Джанин – счастливая семейная пара. Они живут душа в душу. Семейную идиллию способен разрушить лишь один человек – бывший муж Джанин Томми. В недалеком будущем, где происходит действие фильма, путешествия во времени стали реальностью. Это удовольствие не из дешевых, однако Томми достаточно богат. Он уже трижды побывал в прошлом, но пока не выяснил, что именно ему следует изменить, чтобы вернуть бывшую жену. Ник опасается, что Томми удастся разрушить его брак. Но Джанин уверена: их любовь в их собственных руках. Кто окажется прав?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb