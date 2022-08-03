Иголка в стогу времени (фильм, 2021) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Мелодрама по мотивам фантастического рассказа Роберта Силверберга. Ник и Джанин – счастливая семейная пара. Они живут душа в душу. Семейную идиллию способен разрушить лишь один человек – бывший муж Джанин Томми. В недалеком будущем, где происходит действие фильма, путешествия во времени стали реальностью. Это удовольствие не из дешевых, однако Томми достаточно богат. Он уже трижды побывал в прошлом, но пока не выяснил, что именно ему следует изменить, чтобы вернуть бывшую жену. Ник опасается, что Томми удастся разрушить его брак. Но Джанин уверена: их любовь в их собственных руках. Кто окажется прав?

