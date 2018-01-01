Wink
Иголка в стогу времени
Актёры и съёмочная группа фильма «Иголка в стогу времени»

Режиссёры

Джон Ридли

John Ridley
Режиссёр

Актёры

Лесли Одом мл.

Leslie Odom Jr.
АктёрNick Mikkelsen
Фрида Пинто

Freida Pinto
АктрисаAlex Leslie
Синтия Эриво

Cynthia Erivo
АктрисаJanine Mikkelsen
Орландо Блум

Orlando Bloom
АктёрTommy Hambleton
Джейдин Вонг

Jadyn Wong
АктрисаZoe Mikkelsen
Улка Моханти

Ulka Mohanty
АктрисаDonna
Элизабет Вайнштейн

Elizabeth Weinstein
АктрисаAna
Хиро Канагава

Hiro Kanagawa
АктёрTattersall
Раахул Сингх

Charles Singh
АктёрElliot

Сценаристы

Джон Ридли

John Ridley
Сценарист
Роберт Сильверберг

Robert Silverberg
Сценарист

Продюсеры

Адрусия Апана

Adhrucia Apana
Продюсер
Зэнн Дивайн

Zanne Devine
Продюсер

Художники

Беверли Хюн

Beverley Huynh
Художница

Операторы

Рэмси Никелл

Ramsey Nickell
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор