Идеальный побег (фильм, 2009) смотреть онлайн

Счастливые молодожены Клифф и Сидни проводят медовый месяц на Гавайях. Радость влюбленных омрачает известие о том, что на острове орудует парочка маньяков-психопатов. Во время турпохода герои знакомятся с двумя парами и начинают подозревать, что кто-то из них – те самые серийные убийцы.

