Идеальный побег
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Идеальный побег

Идеальный побег (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.42009, A Perfect Getaway
Триллер, Драма93 мин18+

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О фильме

Счастливые молодожены Клифф и Сидни проводят медовый месяц на Гавайях. Радость влюбленных омрачает известие о том, что на острове орудует парочка маньяков-психопатов. Во время турпохода герои знакомятся с двумя парами и начинают подозревать, что кто-то из них – те самые серийные убийцы.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный побег»