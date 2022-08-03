Идеальный побег (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.42009, A Perfect Getaway
Триллер, Драма93 мин18+
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О фильме
Счастливые молодожены Клифф и Сидни проводят медовый месяц на Гавайях. Радость влюбленных омрачает известие о том, что на острове орудует парочка маньяков-психопатов. Во время турпохода герои знакомятся с двумя парами и начинают подозревать, что кто-то из них – те самые серийные убийцы.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Туи
- Актёр
Стив
Зан
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актриса
Милла
Йовович
- КСАктриса
Киле
Санчес
- МШАктриса
Марли
Шелтон
- Актёр
Крис
Хемсворт
- ЭРАктёр
Энтони
Руйвивар
- Актриса
Дейл
Дикки
- ПНАктёр
Питер
Нэви Туясосопо
- ВБАктриса
Венди
Браун
- Сценарист
Дэвид
Туи
- Продюсер
Робби
Бреннер
- Продюсер
Марк
Кантон
- Продюсер
Райан
Кавана
- Продюсер
Такер
Тули
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- МЛАктриса дубляжа
Марина
Локтионова
- ОРАктриса дубляжа
Ольга
Радчук
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ТАМонтажёр
Трэйси
Адамс