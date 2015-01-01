Идеальный голос 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Самые крутые девчонки возвращаются! Теперь у них все по-взрослому: ремиксы — моднее, каблуки — выше, юбки — короче. Но идеальный голос всегда на месте.



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