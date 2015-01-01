Идеальный голос 2
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Идеальный голос 2

Идеальный голос 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.62015, Pitch Perfect 2
Комедии, Мюзикл109 мин18+

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Сюжет

Самые крутые девчонки возвращаются! Теперь у них все по-взрослому: ремиксы — моднее, каблуки — выше, юбки — короче. Но идеальный голос всегда на месте.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мюзикл, Мелодрамы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный голос 2»

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