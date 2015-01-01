Идеальный голос 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.62015, Pitch Perfect 2
Комедии, Мюзикл109 мин18+
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Сюжет
Самые крутые девчонки возвращаются! Теперь у них все по-взрослому: ремиксы — моднее, каблуки — выше, юбки — короче. Но идеальный голос всегда на месте.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Элизабет
Бэнкс
- Актриса
Анна
Кендрик
- РУАктриса
Ребел
Уилсон
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- БСАктриса
Бриттани
Сноу
- СЭАктёр
Скайлар
Эстин
- АДАктёр
Адам
Дивайн
- Актриса
Кэти
Сагал
- Актриса
Анна
Кэмп
- Актёр
Бен
Платт
- АНАктриса
Алексис
Нэп
- ККСценарист
Кэй
Кэннон
- Продюсер
Элизабет
Бэнкс
- Продюсер
Пол
Брукс
- МХПродюсер
Макс
Хандельман
- ККПродюсер
Кэй
Кэннон
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- НДХудожник
Нат
Джонс
- СПХудожник
Сальвадор
Перес мл.
- ДДОператор
Джим
Дено
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо