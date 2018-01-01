Актёры и съёмочная группа фильма «Губка Боб - квадратные штаны»

WinkДетямГубка Боб - квадратные штаныАктёры и съёмочная группа фильма «Губка Боб - квадратные штаны»
Актёры
АктёрSpongeBob / рассказчик / Gary / Clay / Tough Fish #2 / Twin #2 / Houston Voice
Том КенниTom Kenny
АктёрMr. Krabs
Клэнси БраунClancy Brown
АктёрSquidward / Fish #4
Роджер БампассRodger Bumpass
АктёрPatrick Star / Fish #2 / Chum Customer / Local Fish
Билл ФагербаккиBill Fagerbakke
АктёрPlankton / Fish #7 / Attendant #2
Мистер ЛоуренсMr. Lawrence
АктрисаKaren / Old Lady
Джилл ТэллиJill Talley
АктрисаSandy
Кэролин ЛоуренсCarolyn Lawrence
АктрисаMrs. Puff
Мэри Джо КэтлеттMary Jo Catlett
АктёрKing Neptune
Джеффри ТэмборJeffrey Tambor
АктрисаMindy