Детям
Губка Боб - квадратные штаны
Актёры и съёмочная группа фильма «Губка Боб - квадратные штаны»

Режиссёры

Стивен Хилленбёрг

Stephen Hillenburg
Режиссёр
Марк Осборн

Mark Osborne
Режиссёр

Актёры

Том Кенни

Tom Kenny
АктёрSpongeBob / рассказчик / Gary / Clay / Tough Fish #2 / Twin #2 / Houston Voice
Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрMr. Krabs
Роджер Бампасс

Rodger Bumpass
АктёрSquidward / Fish #4
Билл Фагербакки

Bill Fagerbakke
АктёрPatrick Star / Fish #2 / Chum Customer / Local Fish
Мистер Лоуренс

Mr. Lawrence
АктёрPlankton / Fish #7 / Attendant #2
Джилл Тэлли

Jill Talley
АктрисаKaren / Old Lady
Кэролин Лоуренс

Carolyn Lawrence
АктрисаSandy
Мэри Джо Кэтлетт

Mary Jo Catlett
АктрисаMrs. Puff
Джеффри Тэмбор

Jeffrey Tambor
АктёрKing Neptune
Скарлетт Йоханссон

Scarlett Johansson
АктрисаMindy

Сценаристы

Дерек Драймон

Derek Drymon
Сценарист
Тим Хилл

Tim Hill
Сценарист
Кент Осборн

Kent Osborne
Сценарист
Аарон Спринджер

Aaron Springer
Сценарист

Продюсеры

Элби Хехт

Albie Hecht
Продюсер
Стивен Хилленбёрг

Stephen Hillenburg
Продюсер
Дерек Драймон

Derek Drymon
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Балабанов

Актёр дубляжа
Александр Хотченков

Актёр дубляжа
Иван Агапов

Актёр дубляжа
Юрий Маляров

Актёр дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа

Художники

Майк Бодкин

Mike Bodkin
Художник

Монтажёры

Линн Хобсон

Lynn Hobson
Монтажёр

Операторы

Ежи Зелиньский

Jerzy Zielinski
Оператор