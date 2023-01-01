Биография

Билл Фагербакки – сценический псевдоним американского актера и режиссера Уильяма Марка Фагербакки родом из города Фонтана штата Калифорния. День рождения: 4 октября 1957 г. Будущий актер Билл Фагербакки в юные годы покинул родной город, чтобы с семьей поселиться в городе Руперт штата Айдахо. Там он успешно окончил школу, проявив себя, как спортсмен сразу в нескольких видах: баскетбол, легкая атлетика и футбол. Это помогло ему поступить в университет и защищать его честь на спортивных состязаниях штата. Травма в 1977 г положила конец спортивной карьере. Именно тогда он вплотную занялся своим увлечением театром. Выступления на сцене удавалось успешно сочетать с учебой и в последующем с аспирантурой Южного методистского университета Далласа. Более сотни ролей Билла Фагербакки включают в себя участие в одних из наиболее успешных сериалов и мультфильмов на американском телевидении разных лет. Первые съемки состоялись в 1984 г. – это был эпизод в сериале «Как вращается мир» (1956–2010 гг.). Главную роль он сыграл в спортивном сериале «Тренер» (1989-1997 гг.), многократно номинировавшемся на получение премии «Золотой Глобус». Огромную известность принесли актеру мультсериалы Билла Фагербакки, в которых он озвучивает ключевых персонажей: «Снежный человек» в «Тимон и Пумба» (1995–1999 гг.), «Алан Пэрриш» в «Джуманджи» (1996-1999 гг.), а также морская звезда по имени Патрик в «Губка Боб квадратные штаны» (снимается с 1999 г.).