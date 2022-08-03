Губка Боб - квадратные штаны (фильм, 2004) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сможет ли неунывающая морская губка спасти корону и не потонуть в собственных удивительных начинаниях? «Губка Боб Квадратные Штаны» — это задорный морской коктейль из смеха, дружбы и хулиганства!
Спанч Боб, мечтающий управлять забегаловкой «Красти Краб», получает от ворот поворот, когда мистер Крабс назначает менеджером угрюмого Сквидварда, посчитав Боба слишком юным для серьезной работы. Коварный Планктон тем временем крадет корону короля Нептуна и подставляет Крабса. Спанч Боб и его верный, но не всегда сообразительный друг Патрик берутся вернуть корону за шесть дней, чтобы спасти босса от царского гнева. На этом пути их подстерегают монстры, коварный наемник Деннис и куча хитроумных ловушек.
Справится ли этот желтый кусок веселья с миссией или снова устроит хаос? «Губка Боб Квадратные Штаны» — мультсериал, где везение, отвага и доля абсурда творят чудеса!
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- СХРежиссёр
Стивен
Хилленбёрг
- МОРежиссёр
Марк
Осборн
- ТКАктёр
Том
Кенни
- Актёр
Клэнси
Браун
- РБАктёр
Роджер
Бампасс
- Актёр
Билл
Фагербакки
- МЛАктёр
Мистер
Лоуренс
- ДТАктриса
Джилл
Тэлли
- КЛАктриса
Кэролин
Лоуренс
- МДАктриса
Мэри
Джо Кэтлетт
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- ДДСценарист
Дерек
Драймон
- Сценарист
Тим
Хилл
- КОСценарист
Кент
Осборн
- АССценарист
Аарон
Спринджер
- ЭХПродюсер
Элби
Хехт
- СХПродюсер
Стивен
Хилленбёрг
- ДДПродюсер
Дерек
Драймон
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ИААктёр дубляжа
Иван
Агапов
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- МБХудожник
Майк
Бодкин
- ЛХМонтажёр
Линн
Хобсон
- ЕЗОператор
Ежи
Зелиньский