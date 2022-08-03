Губка Боб - квадратные штаны (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сможет ли неунывающая морская губка спасти корону и не потонуть в собственных удивительных начинаниях? «Губка Боб Квадратные Штаны» — это задорный морской коктейль из смеха, дружбы и хулиганства!



Спанч Боб, мечтающий управлять забегаловкой «Красти Краб», получает от ворот поворот, когда мистер Крабс назначает менеджером угрюмого Сквидварда, посчитав Боба слишком юным для серьезной работы. Коварный Планктон тем временем крадет корону короля Нептуна и подставляет Крабса. Спанч Боб и его верный, но не всегда сообразительный друг Патрик берутся вернуть корону за шесть дней, чтобы спасти босса от царского гнева. На этом пути их подстерегают монстры, коварный наемник Деннис и куча хитроумных ловушек.



Справится ли этот желтый кусок веселья с миссией или снова устроит хаос? «Губка Боб Квадратные Штаны» — мультсериал, где везение, отвага и доля абсурда творят чудеса!

