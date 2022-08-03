Громкая связь (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.22018, Громкая связь
Комедия91 мин18+
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О фильме
«Квартет И» представляет ремейк итальянской комедии «Идеальные незнакомцы». Компания друзей отдыхает в загородном доме и решает проверить, есть ли у них секреты друг от друга. Герои кладут телефоны на стол, выводят звонки на громкую связь и зачитывают сообщения вслух. К чему это приведет?
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Нужный
- Актриса
Анастасия
Уколова
- Актёр
Леонид
Барац
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актёр
Ростислав
Хаит
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Камиль
Ларин
- ВКАктриса
Вероника
Корниенко
- Актёр
Александр
Демидов
- АЯАктриса
Анастасия
Ясева
- ЭБАктёр
Эрик
Багдасарян
- Сценарист
Леонид
Барац
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- ПДСценарист
Паоло
Дженовезе
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Леонид
Барац
- Продюсер
Лариса
Блажко
- Продюсер
Ростислав
Хаит
- Художница
Анна
Чистова
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- ММОператор
Михаил
Милашин
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов
- Композитор
Дмитрий
Ланской
- ЮАКомпозитор
Юрий
Аббакумов