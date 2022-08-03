Громкая связь
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Громкая связь (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.22018, Громкая связь
Комедия91 мин18+

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О фильме

«Квартет И» представляет ремейк итальянской комедии «Идеальные незнакомцы». Компания друзей отдыхает в загородном доме и решает проверить, есть ли у них секреты друг от друга. Герои кладут телефоны на стол, выводят звонки на громкую связь и зачитывают сообщения вслух. К чему это приведет?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Громкая связь»