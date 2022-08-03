Громкая связь (фильм, 2018) смотреть онлайн

«Квартет И» представляет ремейк итальянской комедии «Идеальные незнакомцы». Компания друзей отдыхает в загородном доме и решает проверить, есть ли у них секреты друг от друга. Герои кладут телефоны на стол, выводят звонки на громкую связь и зачитывают сообщения вслух. К чему это приведет?

