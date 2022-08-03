Громче, чем бомбы (фильм, 2015) смотреть онлайн

Одна семья, трое мужчин и три взгляда на любимую женщину. Стареющий плейбой и добродушный отец семейства, остепенившийся насмешливый старший сын и хмурый романтичный подросток хранят свои воспоминания о матери и жене, которая тихому пригороду Нью-Йорка предпочла военную фотографию. То забавные, то пронзительные истории о ней переплетаются с событиями сегодняшнего дня, где каждый из мужчин переживает новую любовь, которая все-таки громче, чем бомбы.

