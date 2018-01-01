Wink
Фильмы
Гром: Трудное детство
Актёры и съёмочная группа фильма «Гром: Трудное детство»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гром: Трудное детство»

Режиссёры

Олег Трофим

Олег Трофим

Режиссёр

Актёры

Кай Гетц

Кай Гетц

Актёр
Сергей Марин

Сергей Марин

Актёр
Алексей Ведерников

Алексей Ведерников

Актёр
Владимир Яганов

Владимир Яганов

Актёр
Даниил Воробьев

Даниил Воробьев

Актёр
Ирина Розанова

Ирина Розанова

Актриса
Антон Адасинский

Антон Адасинский

Актёр
Олег Ягодин

Олег Ягодин

Актёр
Михаил Парыгин

Михаил Парыгин

Актёр
Алексей Тахаров

Алексей Тахаров

Актёр
Любовь Аксёнова

Любовь Аксёнова

Актриса

Сценаристы

Артем Габрелянов

Артем Габрелянов

Сценарист
Евгений Федотов

Евгений Федотов

Сценарист

Продюсеры

Артем Габрелянов

Артем Габрелянов

Продюсер
Михаил Китаев

Михаил Китаев

Продюсер

Художники

Дмитрий Онищенко

Дмитрий Онищенко

Художник

Монтажёры

Дмитрий Корабельников

Дмитрий Корабельников

Монтажёр

Операторы

Максим Жуков

Максим Жуков

Оператор

Композиторы

Роман Селиверстов

Роман Селиверстов

Композитор