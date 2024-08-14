Гром: Трудное детство (Фильм 2023 года) смотреть

Гром: Трудное детство
Гром: Трудное детство
8.22023, Гром: Трудное детство
Приключения, Боевик84 мин18+
Сын полицейского помогает отцу поймать короля преступного мира. Приквел о юности майора Грома

О фильме

«Гром: Трудное детство» (2023) — российский фильм, приквел успешной франшизы о майоре полиции Игоре Громе. В боевике снялись такие артисты, как Ирина Розанова, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Любовь Аксенова и другие. Юного героя сыграет актер Кай Гетц.

События происходят в 90-е, когда отец Игоря, сотрудник полиции, пытается раскрыть дело Анубиса — таинственного преступника, владеющего черной магией. Отец очень занят работой, а Игорь часто оказывается предоставлен сам себе и чувствует обиду на родителя. Однако мальчику нужно не только внимание, но и деньги: он выиграл поездку в Диснейленд, и осталось только купить билет. Со своим другом Бустером Игорь ввязывается в сомнительные авантюры, чтобы подзаработать, и это наводит ребят на след Анубиса…

Сможет ли Игорь помочь отцу поймать короля преступного мира? Фильм «Гром: Трудное детство» смотреть онлайн приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гром: Трудное детство»