Этот фильм пока недоступен
Гром: Трудное детство (Фильм 2023 года) смотреть
О фильме
«Гром: Трудное детство» (2023) — российский фильм, приквел успешной франшизы о майоре полиции Игоре Громе. В боевике снялись такие артисты, как Ирина Розанова, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский, Любовь Аксенова и другие. Юного героя сыграет актер Кай Гетц.
События происходят в 90-е, когда отец Игоря, сотрудник полиции, пытается раскрыть дело Анубиса — таинственного преступника, владеющего черной магией. Отец очень занят работой, а Игорь часто оказывается предоставлен сам себе и чувствует обиду на родителя. Однако мальчику нужно не только внимание, но и деньги: он выиграл поездку в Диснейленд, и осталось только купить билет. Со своим другом Бустером Игорь ввязывается в сомнительные авантюры, чтобы подзаработать, и это наводит ребят на след Анубиса…
Сможет ли Игорь помочь отцу поймать короля преступного мира? Фильм «Гром: Трудное детство» смотреть онлайн приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- ОТРежиссёр
Олег
Трофим
- Актёр
Кай
Гетц
- СМАктёр
Сергей
Марин
- АВАктёр
Алексей
Ведерников
- Актёр
Владимир
Яганов
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Ирина
Розанова
- АААктёр
Антон
Адасинский
- ОЯАктёр
Олег
Ягодин
- МПАктёр
Михаил
Парыгин
- АТАктёр
Алексей
Тахаров
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- АГСценарист
Артем
Габрелянов
- ЕФСценарист
Евгений
Федотов
- АГПродюсер
Артем
Габрелянов
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- ДОХудожник
Дмитрий
Онищенко
- ДКМонтажёр
Дмитрий
Корабельников
- Оператор
Максим
Жуков
- РСКомпозитор
Роман
Селиверстов