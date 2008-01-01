Гран Торино (в переводе Гоблина)
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Гран Торино (в переводе Гоблина)

Гран Торино (в переводе Гоблина) (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.52008, Gran Torino
Драмы111 мин18+

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Сюжет

Мощная социальная драма Клинта Иствуда, в которой ветеран Голливуда сыграл ветерана войны в Корее, теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Это история одинокого пенсионера, который находит друзей в лице соседей и мстит их обидчикам. Внимание: ненормативная лексика!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гран Торино (в переводе Гоблина)»

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