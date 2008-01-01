Гран Торино (в переводе Гоблина) (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.52008, Gran Torino
Драмы111 мин18+
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Сюжет
Мощная социальная драма Клинта Иствуда, в которой ветеран Голливуда сыграл ветерана войны в Корее, теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Это история одинокого пенсионера, который находит друзей в лице соседей и мстит их обидчикам. Внимание: ненормативная лексика!
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Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Клинт
Иствуд
- БВАктёр
Би
Ванг
- ККАктёр
Кристофер
Карли
- ЭХАктриса
Эни
Хи
- БХАктёр
Брайан
Хейли
- ДХАктриса
Джеральдин
Хьюз
- ДУАктриса
Дрима
Уокер
- БХАктёр
Брайан
Хау
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- УХАктёр
Уильям
Хилл
- НШСценарист
Ник
Шенк
- БГПродюсер
Билл
Гербер
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ШКХудожница
Шела
Конли
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- Оператор
Том
Стерн
- КИКомпозитор
Кайл
Иствуд