Гран Торино (в переводе Гоблина) (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Мощная социальная драма Клинта Иствуда, в которой ветеран Голливуда сыграл ветерана войны в Корее, теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Это история одинокого пенсионера, который находит друзей в лице соседей и мстит их обидчикам. Внимание: ненормативная лексика!



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