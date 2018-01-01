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Горячие каникулы (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Австралийская драматическая комедия с Гаем Пирсом и Кайли Миноуг. Эксцентричные 70-е: эпоха диско, штанов-клеш и сексуальной революции. Пляжный пригород Ноббис-Бич оказался пристанищем трех непохожих друг на др�уга семей. Холлы – ходячая катастрофа. Гигантоманы Джонсы поражают округу всем самым большим – от машины до прически. А семья Марш выделяется тем, что они… заурядные. Но и те, и другие, и третьи любят собираться на побережье и пить дешевое вино из пакетов, пока их дети резвятся на пляже. Пока однажды волны не выбросят на берег в Ноббис-Бич тело 200-тонного кита, и это событие изменит жизнь каждой из трех семей.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Стефан
Эллиотт
- Актёр
Гай
Пирс
- Актриса
Кайли
Миноуг
- ДДАктёр
Джесси
Деньер
- КДАктёр
Котан
Джейкоб
- АКАктёр
Алекс
Котан
- ЧДАктриса
Челси
Джемисон
- АТАктриса
Ава
Тейлор
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актёр
Джулиан
МакМэхон
- ДУАктриса
Дарси
Уилсон
- Сценарист
Стефан
Эллиотт
- АКПродюсер
Аль
Кларк
- ДХПродюсер
Джэми
Хилтон
- КФПродюсер
Кристофер
Фигг
- ЭХПродюсер
Эстер
Хардинг
- ЛГХудожница
Лиззи
Гардинер
- БШОператор
Брэд
Шилд
- ГГКомпозитор
Гай
Гросс