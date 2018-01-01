Горячие каникулы
Wink
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Горячие каникулы
6.62018, Swinging Safari
Драмы, Комедии92 мин18+

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Горячие каникулы (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Австралийская драматическая комедия с Гаем Пирсом и Кайли Миноуг. Эксцентричные 70-е: эпоха диско, штанов-клеш и сексуальной революции. Пляжный пригород Ноббис-Бич оказался пристанищем трех непохожих друг на друга семей. Холлы – ходячая катастрофа. Гигантоманы Джонсы поражают округу всем самым большим – от машины до прически. А семья Марш выделяется тем, что они… заурядные. Но и те, и другие, и третьи любят собираться на побережье и пить дешевое вино из пакетов, пока их дети резвятся на пляже. Пока однажды волны не выбросят на берег в Ноббис-Бич тело 200-тонного кита, и это событие изменит жизнь каждой из трех семей.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горячие каникулы»

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