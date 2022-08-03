Дженнифер Лопес и Антонио Бандерас берутся за опасное расследование в детективном триллере на основе реальных событий. Лорен Адриан – молодая журналистка из американской газеты Chicago Sentinel. Главный редактор отправляет ее в приграничный мексиканский городок Сьюдад-Хуарес расследовать серию убийств местных женщин. В городке Лорен обращается за помощью к старому другу Альфонсо Диасу. Тот сообщает, что количество жертв исчисляется уже тысячами, а власти города не хотят раздувать скандал. На что решится Лорен, чтобы раскрыть это дело?

