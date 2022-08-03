Город на границе (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.62007, Bordertown
Триллер, Криминал107 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Дженнифер Лопес и Антонио Бандерас берутся за опасное расследование в детективном триллере на основе реальных событий. Лорен Адриан – молодая журналистка из американской газеты Chicago Sentinel. Главный редактор отправляет ее в приграничный мексиканский городок Сьюдад-Хуарес расследовать серию убийств местных женщин. В городке Лорен обращается за помощью к старому другу Альфонсо Диасу. Тот сообщает, что количество жертв исчисляется уже тысячами, а власти города не хотят раздувать скандал. На что решится Лорен, чтобы раскрыть это дело?
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Грегори
Нава
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Антонио
Бандерас
- МСАктриса
Майя
Сапата
- СБАктриса
Соня
Брага
- ТРАктриса
Тереса
Руис
- Актёр
Хуан
Диего Ботто
- Актёр
Мартин
Шин
- РБАктёр
Рэндолл
Батинкофф
- Актриса
Кейт
дель Кастильо
- ХСАктёр
Хулио
Седильо
- Сценарист
Грегори
Нава
- СФПродюсер
Саймон
Филдс
- Продюсер
Грегори
Нава
- ЭБХудожница
Элизабетта
Беральдо
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- РВОператор
Рейнальдо
Вильялобос
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл