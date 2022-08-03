Город на границе
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Город на границе

Город на границе (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.62007, Bordertown
Триллер, Криминал107 мин18+

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О фильме

Дженнифер Лопес и Антонио Бандерас берутся за опасное расследование в детективном триллере на основе реальных событий. Лорен Адриан – молодая журналистка из американской газеты Chicago Sentinel. Главный редактор отправляет ее в приграничный мексиканский городок Сьюдад-Хуарес расследовать серию убийств местных женщин. В городке Лорен обращается за помощью к старому другу Альфонсо Диасу. Тот сообщает, что количество жертв исчисляется уже тысячами, а власти города не хотят раздувать скандал. На что решится Лорен, чтобы раскрыть это дело?

Страна
США, Мексика
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город на границе»