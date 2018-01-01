Wink
Фильмы
Гордость, предубеждение и зомби HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Гордость, предубеждение и зомби HD»

Режиссёры

Бёрр Стирс

Burr Steers
Режиссёр

Актёры

Лили Джеймс

Lily James
АктрисаElizabeth Bennet
Сэм Райли

Sam Riley
АктёрMr. Darcy
Белла Хиткот

Bella Heathcote
АктрисаJane Bennet
Элли Бамбер

Ellie Bamber
АктрисаLydia Bennet
Милли Брэйди

Millie Brady
АктрисаMary Bennet
Сьюки Уотерхаус

Suki Waterhouse
АктрисаKitty Bennet
Дуглас Бут

Douglas Booth
АктёрMr. Bingley
Сэлли Филлипс

Sally Phillips
АктрисаMrs. Bennet
Чарльз Дэнс

Charles Dance
АктёрMr. Bennet
Джек Хьюстон

Jack Huston
АктёрGeorge Wickham

Сценаристы

Бёрр Стирс

Burr Steers
Сценарист
Джейн Остин

Jane Austen
Сценарист
Сет Грэм-Смит

Seth Grahame-Smith
Сценарист

Продюсеры

Марк Бутан

Marc Butan
Продюсер
Шон Маккиттрик

Sean McKittrick
Продюсер
Брайан Оливер

Brian Oliver
Продюсер
Натали Портман

Natalie Portman
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгения Ваган

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Лина Иванова

Актриса дубляжа
Мария Борисова

Актриса дубляжа
Дина Бобылёва

Актриса дубляжа

Художники

Джулиан Дэй

Julian Day
Художник

Монтажёры

Падрик Маккинли

Padraic McKinley
Монтажёр

Операторы

Реми Адефаразин

Remi Adefarasin
Оператор

Композиторы

Фернандо Веласкес

Fernando Velázquez
Композитор