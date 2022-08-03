Гордость, предубеждение и зомби HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Pride and Prejudice and Zombies
Ужасы103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Англия, XIX век. Элизабет Беннет и еe сестры вынуждены противостоять заполонившим Англию ходячим мертвецам, а так же девушки сталкиваются с давлением необходимости найти себе мужей.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Бёрр
Стирс
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- Актёр
Сэм
Райли
- БХАктриса
Белла
Хиткот
- ЭБАктриса
Элли
Бамбер
- МБАктриса
Милли
Брэйди
- Актриса
Сьюки
Уотерхаус
- Актёр
Дуглас
Бут
- СФАктриса
Сэлли
Филлипс
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актёр
Джек
Хьюстон
- Сценарист
Бёрр
Стирс
- ДОСценарист
Джейн
Остин
- СГСценарист
Сет
Грэм-Смит
- Продюсер
Марк
Бутан
- ШМПродюсер
Шон
Маккиттрик
- Продюсер
Брайан
Оливер
- Продюсер
Натали
Портман
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- ПММонтажёр
Падрик
Маккинли
- РАОператор
Реми
Адефаразин
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес