Wink
Фильмы
Гордость, предубеждение и зомби HD

Гордость, предубеждение и зомби HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Pride and Prejudice and Zombies
Ужасы103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Англия, XIX век. Элизабет Беннет и еe сестры вынуждены противостоять заполонившим Англию ходячим мертвецам, а так же девушки сталкиваются с давлением необходимости найти себе мужей.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гордость, предубеждение и зомби HD»