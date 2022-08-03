Горбун из Нотр Дама
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Горбун из Нотр Дама

Горбун из Нотр Дама (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.01996, The Hunchback of Notre Dame
Мультфильм, Драма87 мин18+

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О фильме

Красавица-цыганка Эсмеральда из-за козней недоброжелателей попадает в тюрьму. Влюбленный в девушку звонарь Квазимодо устраивает ей побег. На этом их веселые приключения только начинаются….

Страна
США
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горбун из Нотр Дама»