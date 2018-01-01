Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Гонка со временем»

Режиссёры

Филлип Нойс

Phillip Noyce
Режиссёр

Актёры

Наоми Уоттс

Naomi Watts
АктрисаAmy
Колтон Гоббо

Colton Gobbo
АктёрNoah
Эндрю Чоун

Andrew Chown
АктёрRobert Ellis
Сьерра Молтби

Sierra Maltby
АктрисаEmily
Вудроу Шрибер

Woodrow Schrieber
АктёрDetective Paulson
Дэвид Реале

David Reale
АктёрCJ
Джейсон Кларк

Jason Clarke
АктёрGreg Minor
Дебра Уилсон

Debra Wilson
АктрисаDedra Wilkinson
Кристофер Маррен

Christopher Marren
АктёрPeter (в титрах: Chris Marren)

Сценаристы

Крис Спарлинг

Chris Sparling
Сценарист

Продюсеры

Зак Шиллер

Zack Schiller
Продюсер
Наоми Уоттс

Naomi Watts
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Павел Ли

Актёр дубляжа
Евгений Лесничий

Актёр дубляжа
Оксана Гринько

Актриса дубляжа
Алина Проценко

Актриса дубляжа

Художники

Даймонд Рингс

John O'Regan
Художник
Аманда Ли Стрит

Amanda Lee Street
Художница
Карен Чурма

Karen Churma
Художница

Композиторы

Фил Эйслер

Fil Eisler
Композитор