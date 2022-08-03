Фильм Гонка со временем (2021)

Эми Карр во время утренней пробежки узнает о том, что ее сын оказался в эпицентре стрельбы. На что готова мать ради спасения своего ребенка? В мире практически не осталось места для надежды. Помощи ждать тоже неоткуда, ведь даже власти бессильны, когда города один за другим объявляют об изоляции. Уютное местечко под названием Лейквуд превращается в отдельный, независимый мир — государство, отрезанное от страны. Именно здесь произойдет гонка со смертью и борьба со временем. Кто окажется победителем, когда на кону жизнь ребенка?

