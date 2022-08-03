Гонка со временем
Фильм Гонка со временем (2021)

7.02021, The Desperate Hour
Триллер83 мин18+

О фильме

Эми Карр во время утренней пробежки узнает о том, что ее сын оказался в эпицентре стрельбы. На что готова мать ради спасения своего ребенка? В мире практически не осталось места для надежды. Помощи ждать тоже неоткуда, ведь даже власти бессильны, когда города один за другим объявляют об изоляции. Уютное местечко под названием Лейквуд превращается в отдельный, независимый мир — государство, отрезанное от страны. Именно здесь произойдет гонка со смертью и борьба со временем. Кто окажется победителем, когда на кону жизнь ребенка?

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.9 IMDb

