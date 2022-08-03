Фильм Гонка со временем (2021)
7.02021, The Desperate Hour
Триллер83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Эми Карр во время утренней пробежки узнает о том, что ее сын оказался в эпицентре стрельбы. На что готова мать ради спасения своего ребенка? В мире практически не осталось места для надежды. Помощи ждать тоже неоткуда, ведь даже власти бессильны, когда города один за другим объявляют об изоляции. Уютное местечко под названием Лейквуд превращается в отдельный, независимый мир — государство, отрезанное от страны. Именно здесь произойдет гонка со смертью и борьба со временем. Кто окажется победителем, когда на кону жизнь ребенка?
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Филлип
Нойс
- Актриса
Наоми
Уоттс
- КГАктёр
Колтон
Гоббо
- ЭЧАктёр
Эндрю
Чоун
- СМАктриса
Сьерра
Молтби
- ВШАктёр
Вудроу
Шрибер
- ДРАктёр
Дэвид
Реале
- Актёр
Джейсон
Кларк
- ДУАктриса
Дебра
Уилсон
- КМАктёр
Кристофер
Маррен
- КССценарист
Крис
Спарлинг
- ЗШПродюсер
Зак
Шиллер
- Продюсер
Наоми
Уоттс
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- ДРХудожник
Даймонд
Рингс
- АЛХудожница
Аманда
Ли Стрит
- КЧХудожница
Карен
Чурма
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер