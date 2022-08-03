Голый барабанщик (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.52008, The Rocker
Комедия, Музыка98 мин18+
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О фильме
Двадцать лет назад Роберт Фишмен играл на ударных в известной рок-банде, из которой его выгнали по коммерческим соображениям. Теперь Фиш работает в колл-центре, но мечтает вернуться на сцену. Участие в группе племянника дает рокеру такой шанс.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ПКРежиссёр
Питер
Каттанео
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- ТГАктриса
Тедди
Гейджер
- Актёр
Джош
Гэд
- Актриса
Эмма
Стоун
- ДГАктёр
Джефф
Гарлин
- Актриса
Джейн
Линч
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актёр
Уилл
Арнетт
- ХХАктёр
Ховард
Хессеман
- МФСценарист
Майя
Форбс
- УВСценарист
Уоллес
Володарски
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- ТМПродюсер
Том
МакНалти
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- КХХудожник
Кристофер
Харгадон
- БЕМонтажёр
Брэд
Е. Уилхайт
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд