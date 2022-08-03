Голый барабанщик (фильм, 2008) смотреть онлайн

Двадцать лет назад Роберт Фишмен играл на ударных в известной рок-банде, из которой его выгнали по коммерческим соображениям. Теперь Фиш работает в колл-центре, но мечтает вернуться на сцену. Участие в группе племянника дает рокеру такой шанс.

