Голый барабанщик
Wink
Фильмы
Голый барабанщик

Голый барабанщик (фильм, 2008) смотреть онлайн

7.52008, The Rocker
Комедия, Музыка98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Двадцать лет назад Роберт Фишмен играл на ударных в известной рок-банде, из которой его выгнали по коммерческим соображениям. Теперь Фиш работает в колл-центре, но мечтает вернуться на сцену. Участие в группе племянника дает рокеру такой шанс.

Страна
США
Жанр
Комедия, Музыка
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голый барабанщик»