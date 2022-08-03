Голубая лагуна (фильм, 1980) смотреть онлайн

«Голубая лагуна» — романтическая мелодрама о любви в декорациях тропического острова с Брук Шилдс в главной роли. Фильм был номинирован на «Оскар» за операторскую работу и вошел в десятку самых кассовых лент США 1980 года.



Маленькие кузены Ричард и Эммилен и взрослый повар Пэдди терпят кораблекрушение близ острова в Тихом океане. Пэдди заботится о детях и учит их выживанию, но вскоре, напившись рома, умирает. Главные герои взрослеют, и их начинает тянуть друг к другу. И если сначала они хотели покинуть остров и вернуться домой, то к тому времени, как у пары родился ребенок, оба полюбили свой новый дом и смирились с уединенной жизнью в тропиках. Когда на горизонте появится корабль, которому можно подать знак и спастись, перед Ричардом и Эммилен встанет сложный выбор — вернуться в цивилизацию или остаться в раю.



Фильм «Голубая лагуна» позволит окунуться в атмосферу романтики и приключений, задуматься о природе человека, его инстинктах и о том, что такое свобода.

