Голубая лагуна (фильм, 1980) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
«Голубая лагуна» — романтическая мелодрама о любви в декорациях тропического острова с Брук Шилдс в главной роли. Фильм был номинирован на «Оскар» за операторскую работу и вошел в десятку самых кассовых лент США 1980 года.
Маленькие кузены Ричард и Эммилен и взрослый повар Пэдди терпят кораблекрушение близ острова в Тихом океане. Пэдди заботится о детях и учит их выживанию, но вскоре, напившись рома, умирает. Главные герои взрослеют, и их начинает тянуть друг к другу. И если сначала они хотели покинуть остров и вернуться домой, то к тому времени, как у пары родился ребенок, оба полюбили свой новый дом и смирились с уединенной жизнью в тропиках. Когда на горизонте появится корабль, которому можно подать знак и спастись, перед Ричардом и Эммилен встанет сложный выбор — вернуться в цивилизацию или остаться в раю.
Фильм «Голубая лагуна» позволит окунуться в атмосферу романтики и приключений, задуматься о природе человека, его инстинктах и о том, что такое свобода.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- Режиссёр
Рэндал
Клайзер
- Актриса
Брук
Шилдс
- Актёр
Кристофер
Аткинс
- Актёр
Лео
МакКерн
- Актёр
Уильям
Дэниелс
- ЭДАктриса
Элва
Джозефсон
- ГКАктёр
Гленн
Коэн
- АХАктёр
Алан
Хопгуд
- ГМАктёр
Гас
Мёркюрио
- ДКАктёр
Джефри
Клайзер
- БПАктёр
Брэдли
Прайс
- ДДСценарист
Дуглас
Дэй Стюарт
- ГДСценарист
Генри
Де Вир Стэкпул
- Продюсер
Рэндал
Клайзер
- РФПродюсер
Ричард
Франклин
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- ДДХудожник
Джон
Доудинг
- ЖДХудожник
Жан-Пьерр
Дорлеак
- РГМонтажёр
Роберт
Гордон
- НАОператор
Нестор
Альмендрос
- Композитор
Бэзил
Поледурис