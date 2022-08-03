Голубая лагуна (фильм, 1980) смотреть онлайн

Голубая лагуна
9.11980, The Blue Lagoon
Драма, Мелодрама100 мин18+

О фильме

«Голубая лагуна» — романтическая мелодрама о любви в декорациях тропического острова с Брук Шилдс в главной роли. Фильм был номинирован на «Оскар» за операторскую работу и вошел в десятку самых кассовых лент США 1980 года.

Маленькие кузены Ричард и Эммилен и взрослый повар Пэдди терпят кораблекрушение близ острова в Тихом океане. Пэдди заботится о детях и учит их выживанию, но вскоре, напившись рома, умирает. Главные герои взрослеют, и их начинает тянуть друг к другу. И если сначала они хотели покинуть остров и вернуться домой, то к тому времени, как у пары родился ребенок, оба полюбили свой новый дом и смирились с уединенной жизнью в тропиках. Когда на горизонте появится корабль, которому можно подать знак и спастись, перед Ричардом и Эммилен встанет сложный выбор — вернуться в цивилизацию или остаться в раю.

Фильм «Голубая лагуна» позволит окунуться в атмосферу романтики и приключений, задуматься о природе человека, его инстинктах и о том, что такое свобода.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голубая лагуна»