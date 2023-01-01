Биография

Кристофер Аткинс — американский актер и сценарист. Номинировался на «Золотой глобус» в категории «Прорыв года». Родился в Нью-Йорке 21 февраля 1961. В школе он не мечтал о кинокарьере, а отдавал все силы парусному спорту. Юноша не получил актерского образования, но все же сумел прославиться как киноактер. В 1980 году Кристофера Аткинса заметил режиссер Рэндал Клайзер и пригласил сыграть главную роль в приключенческой мелодраме «Голубая лагуна». Партнершей Кристофера стала Брук Шилдс. Картина демонстрировалась во многих странах и собрала в прокате 4,5 млн долларов. 2012 году фильм «Голубая лагуна» пересняли. Аткинс появился и в этой картине – но уже в роли второго плана. Артист снимался в фильмах «Из России с любовью», «Смертельное очарование» и других. Актер регулярно появлялся на телеэкране в мыльной опере «Даллас».