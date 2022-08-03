Головоломка 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

Райли — обычная 11-летняя школьница, и, как у каждого из нас, ее поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно...



