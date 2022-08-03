Головоломка 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Inside Out
Мультфильм, Семейный90 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Райли — обычная 11-летняя школьница, и, как у каждого из нас, ее поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ПДРежиссёр
Пит
Доктер
- РДРежиссёр
Роналдо
Дель Кармен
- Актриса
Эми
Полер
- ФСАктриса
Филлис
Смит
- РКАктёр
Ричард
Кайнд
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Льюис
Блэк
- МКАктриса
Минди
Кейлинг
- КДАктриса
Кейтлин
Диас
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ППАктриса
Пола
Паундстон
- МЛСценарист
Мэг
ЛеФов
- ДКСценарист
Джош
Кули
- ПДСценарист
Пит
Доктер
- РДСценарист
Роналдо
Дель Кармен
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- МНПродюсер
Марк
Нилсен
- ДРПродюсер
Джонас
Ривера
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стэнтон
- НАктриса дубляжа
Натали
- Актриса дубляжа
Олеся
Железняк
- Актёр дубляжа
Максим
Виторган
- Актёр дубляжа
Владимир
Епифанцев
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Нагиев
- КНМонтажёр
Кевин
Нолтинг
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино