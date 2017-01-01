Голос из камня (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.72017, Voice from the Stone
Триллеры86 мин18+
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Сюжет
50-е годы прошлого века. Таинственный старинный замок в Тоскане. Сюда приезжает Верена, няня, обладающая даром возвращать к нормальной жизни психологически травмированных детей. Возникшее между хозяином и девушкой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку…
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Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эрик
Д. Хауэлл
- Актриса
Эмилия
Кларк
- Актёр
Мартон
Чокаш
- КМАктриса
Катерина
Мурино
- РДАктёр
Ремо
Джироне
- ЛГАктриса
Лиза
Гастони
- ЭДАктёр
Эдвард
Дринг
- ДКАктёр
Дуччо
Камерини
- НКАктриса
Николь
Кадедду
- АБАктриса
Антонелла
Бритти
- ДДАктёр
Джампьеро
Джудика
- СРСценарист
Сильвио
Раффо
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- МВКомпозитор
Майкл
Вандмахер