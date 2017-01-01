Голос из камня
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Голос из камня

Голос из камня (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.72017, Voice from the Stone
Триллеры86 мин18+

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Сюжет

50-е годы прошлого века. Таинственный старинный замок в Тоскане. Сюда приезжает Верена, няня, обладающая даром возвращать к нормальной жизни психологически травмированных детей. Возникшее между хозяином и девушкой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку…

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Информация

Страна
США, Италия
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голос из камня»

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