Голос из камня (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

50-е годы прошлого века. Таинственный старинный замок в Тоскане. Сюда приезжает Верена, няня, обладающая даром возвращать к нормальной жизни психологически травмированных детей. Возникшее между хозяином и девушкой влечение, перерастающее в подлинную страсть, ускоряет невероятную развязку…



Голос из камня смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.