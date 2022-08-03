Голем
Wink
Фильмы
Голем

Голем (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Limehouse Golem
Детектив, Криминал104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Викторианский Лондон потрясает серия жестоких убийств. Напуганные жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голем»