Голем (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Limehouse Golem
Детектив, Криминал104 мин18+
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О фильме
Викторианский Лондон потрясает серия жестоких убийств. Напуганные жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ХКРежиссёр
Хуан
Карлос Медина
- Актёр
Билл
Найи
- Актриса
Оливия
Кук
- Актёр
Дуглас
Бут
- СРАктёр
Сэм
Рид
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- Актриса
Мария
Вальверде
- ПСАктёр
Питер
Салливан
- МДАктёр
Майкл
Дженн
- ДСАктёр
Дэниэл
Серкера
- ПДАктёр
Патрик
Дархэм
- ДГСценарист
Джейн
Голдман
- ПАСценарист
Питер
Акройд
- ЭКПродюсер
Элизабет
Карлсен
- СВПродюсер
Стивен
Вулли
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- КАХудожница
Клер
Андерсон