Голем: начало (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Литва, XVII век. Пара из еврейского поселения Ханна и Бенджамин тяжело переживают гибель ребенка и безуспешно пытаются вновь стать родителями. От отчаяния женщина увлекается каббалой и создает голема ― глиняного сынка, которого трудно отличить от обычного мальчика. Но так ли он безобиден?



Голем: начало смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.