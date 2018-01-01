Голем: начало
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Голем: начало

Голем: начало (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, The Golem
Ужасы, Драмы91 мин18+

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Сюжет

Литва, XVII век. Пара из еврейского поселения Ханна и Бенджамин тяжело переживают гибель ребенка и безуспешно пытаются вновь стать родителями. От отчаяния женщина увлекается каббалой и создает голема ― глиняного сынка, которого трудно отличить от обычного мальчика. Но так ли он безобиден?

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Информация

Страна
Израиль
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голем: начало»

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