Голем: начало (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.62018, The Golem
Ужасы, Драмы91 мин18+
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Сюжет
Литва, XVII век. Пара из еврейского поселения Ханна и Бенджамин тяжело переживают гибель ребенка и безуспешно пытаются вновь стать родителями. От отчаяния женщина увлекается каббалой и создает голема ― глиняного сынка, которого трудно отличить от обычного мальчика. Но так ли он безобиден?
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ХФАктриса
Хани
Фюрстенберг
- ИГАктёр
Ишай
Голан
- КЧАктёр
Кирилл
Черняков
- БФАктриса
Брайни
Фюрстенберг
- ЛРАктёр
Лени
Равиц
- АТАктёр
Алексей
Тритенко
- ЭКАктёр
Эди
Кветнер
- МХАктриса
Мария
Хомутова
- ВШАктриса
Вероника
Шостак
- ГКАктёр
Геннадий
Кулешов
- Продюсер
Шакед
Беренсон
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ИСХудожница
Инга
Скрипник
- ТЯКомпозитор
Таль
Ярдени