Биография

Мария Хомутова – актриса театра и кино, родилась 9 марта 1987 года. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в популярных сериалах «Возвращение Мухтара», «Женский доктор» и др. В 2012 году стала выпускницей КНУТКиТ (мастерская Н. Рушковского). С 2013 года работала в театре на Печерске. В 2015 году участвовала в воркшопе кастинг директора Nancy Bishop «Acting for film». В 2016 году обучалась в лаборатории актерского мастерства под руководством Светланы Крючковой. Свою кинокарьеру начала в 2010 году. Первым фильмом Марии Хомутовой стал многосерийный детектив «Возвращение Мухтара» (шестой сезон), актриса также была задействована и в других сезонах. В том же году снялась в сериале «Маршрут милосердия». В 2011 году на экраны вышла полнометражная мелодрама «Темные воды» с участием актрисы. В 2013 году актриса снялась в сериале «Женский доктор». В 2015 году небольшую роль Мария Хомутова исполнила в военной драме «Битва за Севастополь». В 2018 году участвовала в съемках мелодрамы режиссера Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол». В том же году была задействована в иностранном фильме ужасов «Голем: Начало».