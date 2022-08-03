Гоголь ближайший (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Гоголь ближайший
Драма, Биография105 мин18+
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О фильме
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Наталья
Бондарчук
- ЕРАктёр
Евгений
Редько
- Актриса
Анастасия
Заворотнюк
- Актриса
Валентина
Теличкина
- АБАктёр
Алексей
Богданович
- РЩАктриса
Радмила
Щеголева
- Актриса
Ольга
Сумская
- АЛАктриса
Анна
Левченко
- ИДАктёр
Игорь
Днестрянский
- СХАктриса
Софья
Хилькова
- ИМАктёр
Иван
Мурадханов
- Сценарист
Наталья
Бондарчук
- МСОператор
Мария
Соловьева
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев