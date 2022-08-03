Спустя 5 лет после нападения Годзиллы доисторический монстр и подобные ему существа содержатся на разных секретных объектах исследовательской компании «Монарх». На одном из них работает доктор Эмма Расселл, которой предстоит дать отпор экотеррористам, мечтающим выпустить чудовищ на волю.

