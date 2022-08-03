Годзилла 2: Король монстров 3D
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Годзилла 2: Король монстров 3D

Годзилла 2: Король монстров 3D (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Godzilla: King of the Monsters
Фантастика, Приключения126 мин18+

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О фильме

Спустя 5 лет после нападения Годзиллы доисторический монстр и подобные ему существа содержатся на разных секретных объектах исследовательской компании «Монарх». На одном из них работает доктор Эмма Расселл, которой предстоит дать отпор экотеррористам, мечтающим выпустить чудовищ на волю.

Страна
Китай, США, Япония
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Годзилла 2: Король монстров 3D»