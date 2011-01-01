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Глаза дракона

Глаза дракона (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Dragon Eyes
Боевики87 мин18+

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Сюжет

Устав от творящегося беззакония и беспорядка, обычный человек, но бдительный гражданин, бросает вызов «элите» нечистых на руку полицейских и погрязших в коррупции служителей закона, матeрым гангстерам и всесильным заправилам криминального мира.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb