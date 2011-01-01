Глаза дракона (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Dragon Eyes
Боевики87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Устав от творящегося беззакония и беспорядка, обычный человек, но бдительный гражданин, бросает вызов «элите» нечистых на руку полицейских и погрязших в коррупции служителей закона, матeрым гангстерам и всесильным заправилам криминального мира.
Глаз�а дракона смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хайамс
- КЛАктёр
Кунг
Ле
- КМАктриса
Кристал
Мантекон
- Актёр
Питер
Уэллер
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ДХАктёр
Джонни
Холмс
- СМАктёр
Сэм
Медина
- ГМАктёр
Гилберт
Мелендес
- АХАктёр
Адриан
Хэммонд
- ДКАктёр
Дэнни
Космо Хиггинботтом
- ДМАктёр
Дэнни
Мора
- ААПродюсер
Алан
Амиел
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Кортни
Соломон
- Продюсер
Моше
Дайамант
- ЭБМонтажёр
Эндрю
Бентлер
- ДГМонтажёр
Джон
Гринхалг