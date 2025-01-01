Главы государств (фильм, 2025) смотреть онлайн

Комедийный экшен «Главы государств» — фильм Ильи Найшуллера с Идрисом Эльбой и Джоном Синой о невероятных приключениях мировых лидеров в лесах Белоруссии. Без охраны и протоколов вражда президентов превращается в борьбу за выживание.



Сюжет стартует с вынужденного совместного перелета глав двух стран, чье заочное соперничество перерастает в перепалку на борту. Террористическая атака заставляет президента США и премьера Британии экстренно покинуть самолет и приземлиться в белорусской глуши. Без связи, телохранителей и знания языка политики сталкиваются с проблемами, которые не решаются дипломатическим путем — от голода и холода до опасных местных гопников. Их попытки найти помощь приводят к неожиданным и комичным ситуациям, а политические амбиции отходят на второй план, когда президентам приходится взять в руки оружие…



Эльба и Сина создают харизматичный дуэт, чья трансформация от ненависти к взаимопониманию — главная движущая сила комедии. Фильм «Главы государств» 2025 года доказывает, что настоящие Беловежские соглашения заключаются, когда по-честному делишь последнюю картошку у костра и спиной к спине противостоишь бандитам.

