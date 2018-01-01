Wink
Гладиаторы Рима
Актёры и съёмочная группа фильма «Гладиаторы Рима»

Режиссёры

Иджинио Страффи

Iginio Straffi
Режиссёр

Актёры

Лука Арджентеро

Luca Argentero
АктёрTimo
Джон Шваб

John Schwab
АктёрTimo
Лаура Кьятти

Laura Chiatti
АктрисаLucilla
Джо Уайатт

Jo Wyatt
АктрисаLucilla
Фламиния Фегаротти

Flaminia Fegarotti
АктрисаDiana
Белен Родригес

Belén Rodríguez
АктрисаDiana
Даниэла Аббруццезе

Daniela Abbruzzese
АктрисаCirce
Тим Бекманн

Tim Beckmann
АктёрCassio
Массимо Корво

Massimo Corvo
АктёрChirone
Эмма Тейт

Emma Tate
АктрисаCirce

Сценаристы

Иджинио Страффи

Iginio Straffi
Сценарист

Продюсеры

Иджинио Страффи

Iginio Straffi
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Нагиев

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Юрий Деркач

Актёр дубляжа

Монтажёры

Серена Дови

Serena Dovì
Монтажёр