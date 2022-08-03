Гладиаторы Рима (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Gladiatori di Roma
Мультфильм, Приключения90 мин6+
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О фильме
Страшное извержение вулкана разрушает город Помпеи, и маленький Тим остается сиротой. Его спаситель, генерал Кирон, отправляет Тима в школу гладиаторов, но юный лентяй упорно не желает становиться бойцом. Повзрослев, Тим влюбляется в красавицу Лючиллу. Но чтобы покорить еe сердце, нужно стать настоящим героем. Прекрасная Диана, богиня охоты и мастер по гладиаторским боям, берется за тренировки Тима перед первым боем. Но получится ли у Тима победить самого себя и стать настоящим мужчиной?
СтранаСША, Италия, Франция, Великобритания, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ИСРежиссёр
Иджинио
Страффи
- Актёр
Лука
Арджентеро
- ДШАктёр
Джон
Шваб
- ЛКАктриса
Лаура
Кьятти
- ДУАктриса
Джо
Уайатт
- ФФАктриса
Фламиния
Фегаротти
- БРАктриса
Белен
Родригес
- ДААктриса
Даниэла
Аббруццезе
- ТБАктёр
Тим
Бекманн
- МКАктёр
Массимо
Корво
- ЭТАктриса
Эмма
Тейт
- ИССценарист
Иджинио
Страффи
- ИСПродюсер
Иджинио
Страффи
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Нагиев
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- СДМонтажёр
Серена
Дови