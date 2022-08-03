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Гладиаторы Рима

Гладиаторы Рима (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Gladiatori di Roma
Мультфильм, Приключения90 мин6+

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О фильме

Страшное извержение вулкана разрушает город Помпеи, и маленький Тим остается сиротой. Его спаситель, генерал Кирон, отправляет Тима в школу гладиаторов, но юный лентяй упорно не желает становиться бойцом. Повзрослев, Тим влюбляется в красавицу Лючиллу. Но чтобы покорить еe сердце, нужно стать настоящим героем. Прекрасная Диана, богиня охоты и мастер по гладиаторским боям, берется за тренировки Тима перед первым боем. Но получится ли у Тима победить самого себя и стать настоящим мужчиной?

Страна
США, Италия, Франция, Великобритания, Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гладиаторы Рима»