Страшное извержение вулкана разрушает город Помпеи, и маленький Тим остается сиротой. Его спаситель, генерал Кирон, отправляет Тима в школу гладиаторов, но юный лентяй упорно не желает становиться бойцом. Повзрослев, Тим влюбляется в красавицу Лючиллу. Но чтобы покорить еe сердце, нужно стать настоящим героем. Прекрасная Диана, богиня охоты и мастер по гладиаторским боям, берется за тренировки Тима перед первым боем. Но получится ли у Тима победить самого себя и стать настоящим мужчиной?

