Героические лузеры
Актёры и съёмочная группа фильма «Героические лузеры»

Режиссёры

Себастьян Боренштейн

Sebastián Borensztein
Режиссёр

Актёры

Рикардо Дарин

Ricardo Darín
АктёрFermín Perlassi
Луис Брандони

Luis Brandoni
АктёрAntonio Fontana
Вероника Льянас

Verónica Llinás
АктрисаLidia Perlassi
Даниэль Араос

Daniel Aráoz
АктёрRolo Belaúnde
Андрес Парра

Andrés Parra
АктёрFortunato Manzi
Герман Родригез

Germán Rodríguez
АктёрDeluca
Алехандро Хихена

Alejandro Gigena
АктёрEladio Gómez
Гильермо Якубович

Guillermo Jacubowicz
АктёрJosé Gómez
Рамиро Вайо

Ramiro Vayo
АктёрTurco Safa
Марта Пятигорски

Martha Piatigorsky
АктрисаSeñora de Llanos

Сценаристы

Себастьян Боренштейн

Sebastián Borensztein
Сценарист
Эдуардо Сачери

Eduardo Sacheri
Сценарист

Продюсеры

Фернандо Бовайра

Fernando Bovaira
Продюсер
Чино Дарин

Chino Darín
Продюсер
Рикардо Дарин

Ricardo Darín
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Ирина Маликова

Актриса дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа

Художники

Даниэль Гимельберг

Daniel Gimelberg
Художник
Хулио Суарес

Julio Suárez
Художник

Монтажёры

Алехандро Каррилло Пенови

Alejandro Carrillo Penovi
Монтажёр

Операторы

Роло Пульпейро

Rodrigo Pulpeiro
Оператор

Композиторы

Федерико Хусид

Federico Jusid
Композитор