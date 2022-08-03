Героические лузеры (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.02019, La odisea de los giles
Триллер, Драма111 мин18+
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О фильме
Несколько друзей из маленького городка решили создать собственное дело. Но не успели они положить по крохам собранные деньги в банк, как тот лопнул.
СтранаИспания, Аргентина
ЖанрКомедия, Исторический, Приключения, Криминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- СБРежиссёр
Себастьян
Боренштейн
- РДАктёр
Рикардо
Дарин
- Актёр
Луис
Брандони
- ВЛАктриса
Вероника
Льянас
- ДААктёр
Даниэль
Араос
- АПАктёр
Андрес
Парра
- ГРАктёр
Герман
Родригез
- АХАктёр
Алехандро
Хихена
- ГЯАктёр
Гильермо
Якубович
- РВАктёр
Рамиро
Вайо
- МПАктриса
Марта
Пятигорски
- СБСценарист
Себастьян
Боренштейн
- ЭССценарист
Эдуардо
Сачери
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- ЧДПродюсер
Чино
Дарин
- РДПродюсер
Рикардо
Дарин
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Маликова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДГХудожник
Даниэль
Гимельберг
- ХСХудожник
Хулио
Суарес
- АКМонтажёр
Алехандро
Каррилло Пенови
- РПОператор
Роло
Пульпейро
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид