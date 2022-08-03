Героические лузеры
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Героические лузеры

Героические лузеры (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.02019, La odisea de los giles
Триллер, Драма111 мин18+

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О фильме

Несколько друзей из маленького городка решили создать собственное дело. Но не успели они положить по крохам собранные деньги в банк, как тот лопнул.

Страна
Испания, Аргентина
Жанр
Комедия, Исторический, Приключения, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Героические лузеры»