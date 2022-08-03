Гениальные младенцы (фильм, 1999) смотреть онлайн
7.11999, Baby Geniuses
Фантастика, Криминал90 мин16+
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О фильме
В секретной корпорации «Бэйбико» сделано открытие века: оказывается, на самом деле маленькие дети - венец человеческой эволюции! Они разговаривают на собственном языке и смотрят на взрослых сверху вниз. Живое подтверждение тому - малыш Слай, которого прячут в тайной лаборатории вместе с несколькими детьми. В свои два года он умен, как Энштейн, и силен, как Сталлоне, и ему очень не нравится жить взаперти.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Криминал
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
2.6 IMDb
- БКРежиссёр
Боб
Кларк
- Актриса
Кэтлин
Тёрнер
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актриса
Ким
Кэтролл
- Актёр
Питер
МакНикол
- Актёр
Дом
ДеЛуис
- РДАктриса
Руби
Ди
- КХАктёр
Кайл
Ховард
- КБАктриса
Кэй
Баллард
- ЛФАктёр
Лео
Фицджералд
- МФАктёр
Майлс
Фицджералд
- БКСценарист
Боб
Кларк
- ГМСценарист
Грег
Майкл
- Сценарист
Стивен
Пол
- Продюсер
Стивен
Пол
- ХППродюсер
Хэнк
Пол
- ДСПродюсер
Дэвид
Саундерс
- Продюсер
Джон
Войт
- СКМонтажёр
Стэн
Коул
- СМОператор
Стивен
М. Кац
- ПЗКомпозитор
Пол
Заза