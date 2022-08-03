Гениальные младенцы
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Гениальные младенцы

Гениальные младенцы (фильм, 1999) смотреть онлайн

7.11999, Baby Geniuses
Фантастика, Криминал90 мин16+

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О фильме

В секретной корпорации «Бэйбико» сделано открытие века: оказывается, на самом деле маленькие дети - венец человеческой эволюции! Они разговаривают на собственном языке и смотрят на взрослых сверху вниз. Живое подтверждение тому - малыш Слай, которого прячут в тайной лаборатории вместе с несколькими детьми. В свои два года он умен, как Энштейн, и силен, как Сталлоне, и ему очень не нравится жить взаперти.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Криминал
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гениальные младенцы»