В секретной корпорации «Бэйбико» сделано открытие века: оказывается, на самом деле маленькие дети - венец человеческой эволюции! Они разговаривают на собственном языке и смотрят на взрослых сверху вниз. Живое подтверждение тому - малыш Слай, которого прячут в тайной лаборатории вместе с несколькими детьми. В свои два года он умен, как Энштейн, и силен, как Сталлоне, и ему очень не нравится жить взаперти.

