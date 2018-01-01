Wink
Фильмы
Где моя тачка, чувак?
Актёры и съёмочная группа фильма «Где моя тачка, чувак?»

Режиссёры

Дэнни Лейнер

Danny Leiner
Режиссёр

Актёры

Эштон Кутчер

Ashton Kutcher
АктёрJesse
Шонн Уильям Скотт

Seann William Scott
АктёрChester
Дженнифер Гарнер

Jennifer Garner
АктрисаWanda
Марла Соколофф

Marla Sokoloff
АктрисаWilma
Кристи Суонсон

Kristy Swanson
АктрисаChristie Boner
Дэвид Херман

David Herman
АктёрNelson
Хэл Спаркс

Hal Sparks
АктёрZoltan
Чарли О’Коннелл

Charlie O'Connell
Актёр
Джон Тоулс-Бей

John Toles-Bey
АктёрMr. Pizzacoli
Кристиан Миддлтон

Christian Middelthon
Актёр

Продюсеры

Бродерик Джонсон

Broderick Johnson
Продюсер
Эндрю А. Косов

Andrew A. Kosove
Продюсер
Джил Неттер

Gil Netter
Продюсер
Нэнси Палоян

Nancy Paloian
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Баргман

Актёр дубляжа
Владимир Маслаков

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Светлана Репетина

Актриса дубляжа
Станислав Концевич

Актёр дубляжа

Художники

Джеффри Кашон

Jeffrey Kushon
Художник

Монтажёры

Кимберли Рэй

Kimberly Ray
Монтажёр

Операторы

Роберт М. Стивенс

Robert M. Stevens
Оператор

Композиторы

Дэвид Китэй

David Kitay
Композитор